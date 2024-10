Quotidiano.net - Patuelli: meno tasse sul risparmio: "Prioritario attrarre i capitali"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Primo, "se si vuole che i rendimenti crescano per chi tiene la liquidità nel conto corrente, sarebbe bene porsi il problema della pressione fiscale" e togliere le misure che non rispondono ai dettami delle Costituzione sulla tutela del. Secondo: "Se lo Stato vuole far crescere la remunerazione dei depositanti in contro corrente ha delle strade: la prima è remunerare di più i conti correnti postali". Per il resto c’è la concorrenza: "Non si può imporre qualsiasi prezzo e qualsiasi tariffa". A Firenze per l’annuale seminario dell’Abi con i media, il presidente dei banchieri, Antonio, lancia l’appello per una maggiore tutela del. "Le normative in materia – osserva – sono vetuste e ildeve avere una tassazione più limitata tanto più si allontana dalla speculazione e tanto più è stabile e prolungato".