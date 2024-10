Lanotiziagiornale.it - Netanyahu è furioso per la fuga di dati dagli Usa sull’offensiva contro l’Iran, rinvia la rappresaglia e prepara un nuovo piano di attacco

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Se ne parla da quasi due mesi, ma l’annunciatadi Israeleancora non c’è stata. Eppure, sia il primo ministro Benjaminsia il ministro della Difesa Yoav Gallant continuano a ripetere che l’“ci sarà e sarà durissimo”, senza fornire alcuna informazione sui tempi o sul motivo per cui non è ancora stato condotto. A fare chiarezza è il quotidiano The Times, che cita un funzionario anonimo, il quale afferma che dietro questa lunga attesa vi sarebbe la decisione delle autorità di Tel Aviv dire l’operazioneTeheran a causa delladi informazioni militari potenzialmente sensibili avvenuta una settimana fa negli Stati Uniti.