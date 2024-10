Napoli12 colpi sparatifori nelle auto

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 12.45 Il 15enne incensurato ucciso in una sparatoria a Napoli era a bordo del suo scooter con altri due ragazzini,quando in Corso Umberto è statoto. Sono stati esplosi almeno 12di pistola, forse ni un botta e risposta tra due gruppi di ragazzini. Numerose leche sono statite e presentano fori nalla carrozzeria.di pistola anche trovati nella vetrine dei negozi in pieno centro a Napoli. La sparatoria nel cuore della notte non lontana dal cuore di Forcella. Non è chiaro il movente dell'accaduto.