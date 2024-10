Milano e il carovita la proposta | Salario minimo di 83 euro all’ora

Milano e il carovita, la proposta: «Salario minimo di 8,3 euro all’ora» (Di giovedì 24 ottobre 2024) I poveri sono sempre più poveri, i ricchi sempre più ricchi. Ciò è evidente in ogni parte d’Italia. Ma a Milano lo è un po’ di più. Nella città meneghina «i lavoratori più poveri, i giovani, quelli con un titolo di studio meno elevato, gli operati e i lavoratori nelle imprese più piccole» guadagnano spesso meno che nel resto d’Italia e della Lombardia, scrive Gianni Santucci sul Corriere della Sera. «Mentre la classe ricca è invece molto più ricca rispetto al resto della Lombardia (+20%) e del resto d’Italia (+43%)». Chi rimane fuori, ovvero la classe media milanese, «ha un Salario lordo di 13,21 euro, il 9% in più rispetto al resto d’Italia. E il 5% in più rispetto alla Lombardia». Il problema, però, il costo della vita troppo alto. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) I poveri sono sempre più poveri, i ricchi sempre più ricchi. Ciò è evidente in ogni parte d’Italia. Ma alo è un po’ di più. Nella città meneghina «i lavoratori più poveri, i giovani, quelli con un titolo di studio meno elevato, gli operati e i lavoratori nelle imprese più piccole» guadagnano spesso meno che nel resto d’Italia e della Lombardia, scrive Gianni Santucci sul Corriere della Sera. «Mentre la classe ricca è invece molto più ricca rispetto al resto della Lombardia (+20%) e del resto d’Italia (+43%)». Chi rimane fuori, ovvero la classe media milanese, «ha unlordo di 13,21, il 9% in più rispetto al resto d’Italia. E il 5% in più rispetto alla Lombardia». Il problema, però, il costo della vita troppo alto.

