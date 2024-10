Maica Benedicto lascia il Grande Fratello per tornare al Gran Hermano: le ipotesi dei gieffini (Di giovedì 24 ottobre 2024) Maica Benedicto alle 2:15 della notte fra il 23 e il 24 ottobre è entrata in Confessionale e come se fosse un’Alda d’Eusanio qualsiasi non è più uscita. “Maica Benedicto questa sera ha lasciato la Casa di Grande Fratello per tornare in quella di Gran Hermano in Spagna“, si è successivamente letto sui profili social della trasmissione. Maica Benedicto questa sera ha lasciato la Casa di Grande Fratello per tornare in quella di Gran Hermano in Spagna Maica Benedicto ha dejado esta noche la Casa de Grande Fratello en Italia para regresar a la Casa de Gran Hermano en España#GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 24, 2024 Maica Benedicto lascia il Grande Fratello per tornare al Gran Hermano: le ipotesi dei gieffini Quando il Grande Fratello lo ha comunicato ai gieffini tutti loro sono rimasti spiazzati e sono partiti a fare ipotesi. Biccy.it - Maica Benedicto lascia il Grande Fratello per tornare al Gran Hermano: le ipotesi dei gieffini Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)alle 2:15 della notte fra il 23 e il 24 ottobre è entrata in Confessionale e come se fosse un’Alda d’Eusanio qualsiasi non è più uscita. “questa sera hato la Casa diperin quella diin Spagna“, si è successivamente letto sui profili social della trasmissione.questa sera hato la Casa diperin quella diin Spagnaha dejado esta noche la Casa deen Italia para regresar a la Casa deen España#(@) October 24, 2024ilperal: ledeiQuando illo ha comunicato aitutti loro sono rimasti spiazzati e sono partiti a fare

