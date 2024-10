L’infortunio dell’islandese. Ahi ahi Gud, brutte notizie. Cinque settimane di stop. Il rientro a fine novembre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cinque settimane di stop e obiettivo Como, subito dopo la sosta. È questo, in sintesi, il responso che ha lasciato in dote il report medico che la Fiorentina ha emesso sulle condizioni di Albert Gudmundsson, che domenica a Lecce ha rimediato una "lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra". Un comunicato stringato che tuttavia non ha lasciato spazio a troppi dubbi: il fantasista - tre gol nelle prime Cinque apparizioni in viola - salterà almeno sei partite, ovvero quelle che separano la Fiorentina dal prossimo stop al campionato per le Nazionali: Gud si perderà dunque non solo la sfida di stasera a San Gallo ma anche il big match con la Roma di domenica, le tre trasferte di fila con Genoa (la sua ex squadra), Torino e Apoel Nicosia oltre al turno casalingo col Verona, previsto per il 10 novembre. Sport.quotidiano.net - L’infortunio dell’islandese. Ahi ahi Gud, brutte notizie. Cinque settimane di stop. Il rientro a fine novembre Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024)die obiettivo Como, subito dopo la sosta. È questo, in sintesi, il responso che ha lasciato in dote il report medico che la Fiorentina ha emesso sulle condizioni di Albert Gudmundsson, che domenica a Lecce ha rimediato una "lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra". Un comunicato stringato che tuttavia non ha lasciato spazio a troppi dubbi: il fantasista - tre gol nelle primeapparizioni in viola - salterà almeno sei partite, ovvero quelle che separano la Fiorentina dal prossimoal campionato per le Nazionali: Gud si perderà dunque non solo la sfida di stasera a San Gallo ma anche il big match con la Roma di domenica, le tre trasferte di fila con Genoa (la sua ex squadra), Torino e Apoel Nicosia oltre al turno casalingo col Verona, previsto per il 10

