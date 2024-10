Legend of Vox Machina: la stagione 4 si farà, rinnovata la serie animata basata su Dungeons & Dragons (Di giovedì 24 ottobre 2024) La terza stagione di The Legend of Vox Machina, serie animata distribuita da Prime Video e basata sul celebre gioco Dungeons and Dragons, si è appena conclusa, ma i canali ufficiali della piattaforma streaming hanno già confermato il rinnovo della quarta stagione. Sam Riegel, il produttore esecutivo della serie, ha voluto dire qualche parola sull’importanza di questo progetto e su quanto ci tenga a portare avanti le avventure dei personaggi principali, ringraziando per tutto il sostegno i fan e la community: Siamo eccitati, e grati, di poter continuare le folli ed epiche di Vex, Vax, Keyleth, Percy, Pike, Grog del nostro personaggio preferito Scanlan. stagione dopo stagione la qualità della serie non ha fatto altro che salire e noi abbiamo già dei piani in serbo per migliorare i nostri eroi, ma anche i loro nemici. Screenworld.it - Legend of Vox Machina: la stagione 4 si farà, rinnovata la serie animata basata su Dungeons & Dragons Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La terzadi Theof Voxdistribuita da Prime Video esul celebre giocoand, si è appena conclusa, ma i canali ufficiali della piattaforma streaming hanno già confermato il rinnovo della quarta. Sam Riegel, il produttore esecutivo della, ha voluto dire qualche parola sull’importanza di questo progetto e su quanto ci tenga a portare avanti le avventure dei personaggi principali, ringraziando per tutto il sostegno i fan e la community: Siamo eccitati, e grati, di poter continuare le folli ed epiche di Vex, Vax, Keyleth, Percy, Pike, Grog del nostro personaggio preferito Scanlan.dopola qualità dellanon ha fatto altro che salire e noi abbiamo già dei piani in serbo per migliorare i nostri eroi, ma anche i loro nemici.

