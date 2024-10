Inps, per le pensioni 347 miliardi nel 2023 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti al 31 dicembre 2023 sono 22.919.888, per un ammontare complessivo annuo di 347 miliardi. Rispetto al 2022, il numero di prestazioni è aumentato dello 0,6% e l’importo complessivo annuo è aumentato del 7,7%. I nuovi dati sono riportati dall’Inps nell’ultimo rapporto dell’Osservatorio su prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema pensionistico italiano. Sebbene le donne rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati (il 52%), gli uomini percepiscono il 56% dei redditi pensionistici: l’importo medio annuo dei redditi percepiti dagli uomini è infatti superiore a quello delle donne del 35%; si tratta di 24.671 contro 18.291 euro. Lapresse.it - Inps, per le pensioni 347 miliardi nel 2023 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le prestazioni del sistemastico italiano vigenti al 31 dicembresono 22.919.888, per un ammontare complessivo annuo di 347. Rispetto al 2022, il numero di prestazioni è aumentato dello 0,6% e l’importo complessivo annuo è aumentato del 7,7%. I nuovi dati sono riportati dall’nell’ultimo rapporto dell’Osservatorio su prestazionistiche e beneficiari del sistemastico italiano. Sebbene le donne rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati (il 52%), gli uomini percepiscono il 56% dei redditistici: l’importo medio annuo dei redditi percepiti dagli uomini è infatti superiore a quello delle donne del 35%; si tratta di 24.671 contro 18.291 euro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Centromarca - nel 2023 industrie generano valore per oltre 87 miliardi : 4 - 2% Pil - Secondo le evidenze dello studio La Marca crea valore per l’Italia, redatto da Althesys Strategic Consultants, presentato oggi a […]. (Adnkronos) – Le industrie aderenti a Centromarca, associazione Italiana dell'Industria di Marca, tra le più importanti attive nei settori alimentare, bevande e chimico casa/persona, confermano il loro ruolo strategico nel tessuto economico e sociale del Paese. (Periodicodaily.com)

Amazon - nel 2023 4 miliardi di investimenti in Italia - Lo annuncia la società in una nota spiegando che la cifra include sia le spese in conto capitale (come le infrastrutture che costruisce, i centri logistici, gli uffici corporate e l'infrastruttura cloud), sia le spese operative (come gli stipendi che paga ai suoi dipendenti in Italia). Siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare e siamo pronti ad affrontare la sfida con determinazione e spirito di collaborazione. (Quotidiano.net)

Nel 2023 obbligazioni verdi a 620 miliardi di dollari nel mondo - Le obbligazioni sostenibili (green bond) sono salite di 12 ,3 volte nel mondo, passando dai 46,5 miliardi di dollari del 2014 ai 619,9 miliardi di dollari (da 42,76 a 570 miliardi di euro) del 2023, secondo i dati raccolti da Climate Bonds Initiative. Tra i Green Bond quotati in Piazza Affari si segnalano emissioni di Mediobanca, Terna, A2a, Fs, Iren, Credem, Unicredit, Banco Bpm e Popolare Sondrio. (Quotidiano.net)