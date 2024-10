Incidente sul lavoro in pieno centro, operaio di 18 anni finisce in ospedale in codice rosso (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un operaio di 18 anni è rimasto schiacciato contro un container da una griglia mentre stava lavorando in largo delle Fucine, nel centro di Genova, ed è finito in ospedale.È successo nella mattinata di oggi, giovedì 24 ottobre, verso le 10,30: sul posto la Croce Verde Genovese, l'automedica Genovatoday.it - Incidente sul lavoro in pieno centro, operaio di 18 anni finisce in ospedale in codice rosso Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Undi 18è rimasto schiacciato contro un container da una griglia mentre stava lavorando in largo delle Fucine, neldi Genova, ed è finito in.È successo nella mattinata di oggi, giovedì 24 ottobre, verso le 10,30: sul posto la Croce Verde Genovese, l'automedica

