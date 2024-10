Tarantinitime.it - Il consigliere Di Gregorio in sopralluogo al San Cataldo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIlquesta mattina ha effettuato unal nuovo ospedale Sandi Taranto, accompagnato dal Rup ing. Paolo Moschettini.“Il nuovo ospedale Sandi Taranto ha tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento nazionale in campo sanitario ed un polo di sviluppo socio economico per il territorio. La sua realizzazione è un evento da traguardare tutti insieme andando oltre gli schieramenti politici e mettendo da parte le polemiche. Questa è una grande opera di cui tutta la comunità deve essere orgogliosa. Ho voluto verificare di persona lo stato dei lavori dopo le audizioni che si sono svolte in commissione regionale. Entrando nel nuovo ospedale si è subito sopraffatti dalla sua maestosità .