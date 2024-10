IA e cinema, Intesa Sanpaolo ispira I giovani con Build Your Future (Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Scoprire l’impatto delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale nel cinema, uno dei settori distintivi per il nostro Paese, grazie al racconto di esperti del mondo accademico, imprenditori e startupper che stanno interpretando con successo i cambiamenti in atto. È il focus dell’edizione speciale di Build Your Future, il programma di eventi di Education di Intesa Sanpaolo, di cui è responsabile Elisa Zambìto Marsala, e che ha fatto tappa alla Festa del cinema di Roma. f07/sat/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - IA e cinema, Intesa Sanpaolo ispira I giovani con Build Your Future Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Scoprire l’impatto delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale nel, uno dei settori distintivi per il nostro Paese, grazie al racconto di esperti del mondo accademico, imprenditori e startupper che stanno interpretando con successo i cambiamenti in atto. È il focus dell’edizione speciale di, il programma di eventi di Education di, di cui è responsabile Elisa Zambìto Marsala, e che ha fatto tappa alla Festa deldi Roma. f07/sat/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del cinema di Roma - Lino Banfi : “Quell’intesa con Risi per il commissario Lo Gatto” - Tra i tanti aneddoti e ricordi del grande attore pugliese Banfi ha voluto sottolineare l’incontro con Dino Risi: “Il commissario Lo Gatto sarebbe contento. Il commissario Lo Gatto infatti non diceva “porca puttena” ma ha fatto il commissario sempre alla Banfi, non si è mai tradito”. Non mi ha mai detto non parlare pugliese, non marcare troppo era una intesa negli sguardi. (Lapresse.it)

Intesa Sanpaolo alla Festa del Cinema di Roma - SOSTENUTI OTTO FILM IN CONCORSO E UNA MINISERIE TV • Impegno concreto per iI cinema italiano, ad oggi finanziate 860 produzioni cinematografiche e audiovisive per oltre 2,9 miliardi di euro Intesa Sanpaolo continua a sostenere l’industria cinematografica italiana e la produzione di alcune pellicole in concorso alla Festa del Cinema di Roma, come i film “Nottefonda”, “Avetrana, qui non è Hollywood”, “Hey Joe”, “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, “Supereroi”, “Palmese”, “Modì”, “Giulia mia Cara! Giorgio” e la miniserie Tv “Mike”. (Romadailynews.it)