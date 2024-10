Halloween, la lettera del sindaco di Beura: “Celebrarlo è come celebrare il demonio” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Davide Carigi, sindaco di Beura-Cardezza, nel Vco, ha inviato una lettera aperta ai cittadini per metterli in guardia dal celebrare la festa di Halloween. Celebrarla è come celebrare il demonio, dichiara, citando l’esorcista Padre Gabriele Amorth: “Penso che la società italiana stia perdendo il senno, il senso della vita, l’uso della ragione, e sia sempre più malata, celebrare Halloween è come celebrare il demonio“. Nella sua lettera il primo cittadino dice che questa ricorrenza è “controversa” e viene interpretata “con troppa leggerezza”. Lapresse.it - Halloween, la lettera del sindaco di Beura: “Celebrarlo è come celebrare il demonio” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Davide Carigi,di-Cardezza, nel Vco, ha inviato unaaperta ai cittadini per metterli in guardia dalla festa di. Celebrarla èil, dichiara, citando l’esorcista Padre Gabriele Amorth: “Penso che la società italiana stia perdendo il senno, il senso della vita, l’uso della ragione, e sia sempre più malata,il“. Nella suail primo cittadino dice che questa ricorrenza è “controversa” e viene interpretata “con troppa leggerezza”.

