Hai bisogno di un prestito? Promozione Poste per Halloween, cifre e requisiti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuova offerta di Poste Italiane che propone un finanziamento online sino ad un massimo di 30mila euro: i dettagli e come richiederlo. Poste Italiane mette a disposizione dei propri clienti una vasta gamma di prodotti: dalle carte prepagate, ai Buoni Fruttiferi Postali, dai conti correnti Banco Posta alle polizze assicurative, ma non solo. L'azienda, fondata nel 1862, propone anche dei prestiti con un'ampia varietà di scelta. Hai bisogno di un prestito? Promozione Poste per Halloween, cifre e requisiti (Notizie.com)Proprio in merito, di recente, è stata lanciata un'offerta valida solo ancora per pochi giorni che riguarda un finanziamento flessibile fino a 30mila euro che può essere richiesto solo online.

