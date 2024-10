Francesco Totti ha tradito Noemi Bocchi con la giornalista Marialuisa Jacobelli? Le prove schiaccianti (FOTO) (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’idillio d’amore di Francesco Totti e Noemi Bocchi è già finito? L’ex marito di Ilary Blasi ha tradito la sua attuale compagna con la giornalista Marialuisa Jacobelli! Il matrimonio del Pupone e della nota conduttrice romana è finito proprio per un tradimento; pietra dello scandalo è stata proprio la flower designer di Roma Nord, che oggi fa coppia con l’ex Capitano della Roma. Se ne sono dette tante nel tempo: Totti ha raccontato di non aver mai tradito Ilary, anzi, di essere lui la prima vittima in questo senso. Donnapop.it - Francesco Totti ha tradito Noemi Bocchi con la giornalista Marialuisa Jacobelli? Le prove schiaccianti (FOTO) Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’idillio d’amore diè già finito? L’ex marito di Ilary Blasi hala sua attuale compagna con la! Il matrimonio del Pupone e della nota conduttrice romana è finito proprio per un tradimento; pietra dello scandalo è stata proprio la flower designer di Roma Nord, che oggi fa coppia con l’ex Capitano della Roma. Se ne sono dette tante nel tempo:ha raccontato di non aver maiIlary, anzi, di essere lui la prima vittima in questo senso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ilary Blasi ironizza sul flirt tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli : “Hai sentito? Qua non vedo borse” - Le parole postate da Ilary Blasi non sembrano per nulla casuali: nel monologo, infatti, il comico cita le famose borsette al centro della guerra tra la conduttrice e l’ex marito. . La conduttrice, infatti, ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram un monologo dell’attore Paolo Camilli, del quale è andata a vedere lo spettacolo, in cui imita la stessa Ilary Blasi. (Tpi.it)

Cosa sappiamo del presunto flirt tra Marialuisa Jacobelli e Francesco Totti - Marialuisa Jacobelli avrebbe confermato la liaison con Francesco Totti. Per il momento l'ex calciatore non ha rilasciato dichiarazioni in merito al gossip. Ecco cosa sappiamo, fino ad ora, sul flirt tra i due.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Francesco Totti beccato con Marialuisa Jacobelli - lei conferma il flirt - Lo scoop su Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli L'articolo Francesco Totti beccato con Marialuisa Jacobelli, lei conferma il flirt proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)