Europa League, stasera scendono in campo Roma e Lazio (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Roma scende in campo all’Olimpico contro la Dinamo Kiev per la terza giornata di Europa League. I Giallorossi giocano alle 18:45 e dovranno fare a meno del loro capitano Mancini che ha un po’ di febbre. “Qui c’è tutto per lavorare bene e per migliorare, dal mio punto di visto ci sono tante cose buone ma dobbiamo cambiare registro nella mentalità. Mi aspetto una voglia ancora maggiore, una cattiveria, per uscire da questa situazione. Ma a prescindere da chi è seduto qui”, “certi errori che abbiamo visto non sono più accettabili“, ha detto il tecnico Ivan Juric nella conferenza stampa della vigilia. “A me non manca niente, sento la fiducia della società. Posso attaccarmi alle scuse, come i giocatori, ma è da deboli. Noi dobbiamo arrivare alla partita e mangiarci gli avversari. Qui è tutto top, bisogna vincere le partite”, ha aggiunto l’allenatore. Lapresse.it - Europa League, stasera scendono in campo Roma e Lazio Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lascende inall’Olimpico contro la Dinamo Kiev per la terza giornata di. I Giallorossi giocano alle 18:45 e dovranno fare a meno del loro capitano Mancini che ha un po’ di febbre. “Qui c’è tutto per lavorare bene e per migliorare, dal mio punto di visto ci sono tante cose buone ma dobbiamo cambiare registro nella mentalità. Mi aspetto una voglia ancora maggiore, una cattiveria, per uscire da questa situazione. Ma a prescindere da chi è seduto qui”, “certi errori che abbiamo visto non sono più accettabili“, ha detto il tecnico Ivan Juric nella conferenza stampa della vigilia. “A me non manca niente, sento la fiducia della società. Posso attaccarmi alle scuse, come i giocatori, ma è da deboli. Noi dobbiamo arrivare alla partita e mangiarci gli avversari. Qui è tutto top, bisogna vincere le partite”, ha aggiunto l’allenatore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma Dinamo Kiev streaming e diretta tv : dove vedere la partita di Europa League - Il calcio d’inizio di Roma Dinamo Kiev è in programma per le ore 18,45 di oggi, giovedì 24 ottobre 2024. Roma Dinamo Kiev streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League ROMA DINAMO KIEV STREAMING TV – Questa sera, giovedì 24 ottobre 2024, alle ore 18,45 Roma e Dinamo Kiev scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la prima fase della Uefa Europa League 2024-2025. (Tpi.it)

Europa League - oggi in campo Roma e Lazio : dove vederla in tv - Nessuna delle due partite sarà visibile in chiaro in televisione. Alle 21 tocca alla Lazio sul campo del Twente (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). . 45 si inizia con Roma-Dinamo Kiev, che sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. (Lapresse.it)

Formazioni ufficiali Roma-Dinamo Kiev - Europa League 2024/2025 - . Saelemakers ed El Shaarawy continuano ad essere indisponibili. Le formazioni ufficiali di Roma-Dinamo Kiev, partita valida per la terza giornata dell’Europa League 2024/2025. Ha bisogno assolutamente di una vittoria la formazion di Juric, che però, allo stesso tempo, potrebbe dare una chance a chi ha visto meno il campo in questo avvio di stagione. (Sportface.it)