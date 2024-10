Esplosione alla Toyota di Bologna, chi erano i due operai morti: per domani proclamato uno sciopero (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si chiamavano Lorenzo Cubello, 37 anni, e Fabio Tosi, 34 anni, i due operai della Toyota Material Handling di Bologna morti ieri pomeriggio a causa di un'Esplosione che si è verificata all'interno dello stabilimento. Fanpage.it - Esplosione alla Toyota di Bologna, chi erano i due operai morti: per domani proclamato uno sciopero Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si chiamavano Lorenzo Cubello, 37 anni, e Fabio Tosi, 34 anni, i duedellaMaterial Handling diieri pomeriggio a causa di un'che si è verificata all'interno dello stabilimento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esplosione Toyota Bologna - due lavoratori morti e undici feriti : chi sono le vittime - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Un boato fortissimo, vetri in frantumi e le pareti che quasi tremavano. . È questo quello che hanno avvertito i lavoratori della Toyota Material Handling, multinazionale che si occupa di movimento merci e produzione di carrelli elevatori, in. (Bolognatoday.it)

Bologna - esplosione nello stabilimento Toyota : 2 morti. "Qui sempre qualcosa che non va" - L'azienda in questione produce carrelli elevatori, impiega 850 persone e negli ultimi anni ha avuto una forte espansione. "Io sul momento ho pensato che fosse un terremoto. Per il nostro territorio si tratta dell'ennesima strage di quest'anno. Per la giornata di oggi, giovedì 24 ottobre, le Segreterie Provinciali di Fim, Fiom e Uilm hanno indetto una conferenza stampa per spiegare le ragioni dello sciopero del settore metalmeccanico proclamato per l'intera giornata di venerdì 25 ottobre. (Liberoquotidiano.it)

Bologna, esplosione alla Toyota Handling: cosa è successo? L'innesco del compressore, crollo e il reparto logistico: la ricostruzione - L'esplosione avvenuta a Bologna alla Toyota Material Handling sarebbe stata innescata da un compressore, che ha fatto crollare una parte del capannone ed ha provocato due morti, un ferito grave ... (ilmessaggero.it)

Esplosione in uno stabilimento Toyota a Bologna: due morti e undici feriti. (Aggiornamento) - Le vittime sono due giovani operai, Lorenzo Cubello, 37 anni, e Fabio Tosi, 34 anni, entrambi nati a Bologna. Cubello è deceduto sul posto, mentre Tosi è morto poco dopo il trasporto in ospedale in ... (infooggi.it)

Esplosione alla Toyota Material Handling di Bologna: muoiono due operai in un capannone - Tragedia sul lavoro ieri pomeriggio, mercoledì 23 ottobre, a Bologna Borgo Panigale, dove all'improvviso un'esplosione ha provocato il crollo di un capannone ... (settenews.it)