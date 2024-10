Dopo 18 anni scopre che la moglie è nata uomo, chiede l’annullamento del matrimonio ma il tribunale dice no (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il tribunale di Livorno ha negato l'annullamento del matrimonio ad uomo che Dopo 18 anni insieme ha scoperto che la moglie è nata uomo: "La circostanza non corrisponde ad errore sull’identità o sulle qualità della persona". Fanpage.it - Dopo 18 anni scopre che la moglie è nata uomo, chiede l’annullamento del matrimonio ma il tribunale dice no Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ildi Livorno ha negato l'annullamento deladche18insieme ha scoperto che la: "La circostanza non corrisponde ad errore sull’identità o sulle qualità della persona".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo 18 anni scopre che la moglie è nata uomo, chiede l’annullamento del matrimonio ma il tribunale dice no - Il tribunale di Livorno ha negato l'annullamento del matrimonio ad uomo che dopo 18 anni insieme ha scoperto che la moglie è nata uomo: "La circostanza ... (fanpage.it)

Scopre che la moglie è nata uomo dopo 18 anni di matrimonio, chiede l'annullamento e gli viene negato: «Non è un errore di identità» - Secondo il resoconto processuale, il marito non avrebbe voluto approfondire il motivo per cui la moglie non poteva avere figli L'uomo, dopo 18 anni di matrimonio, afferma di aver scoperto che il sesso ... (leggo.it)

Livorno, scopre che la moglie era un uomo dopo 18 anni di matrimonio e chiede l'annullamento: ma il tribunale gli dà torto - L'uomo, dopo 18 anni di matrimonio, afferma di aver scoperto che il sesso biologico di sua moglie, alla nascita, era quello maschile, e di non essere mai stato messo al corrente di questo ... (ilmessaggero.it)