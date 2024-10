Agi.it - Disney+ rinvia il lancio della serie tv su Sarah Scazzi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - "Groenlandia e Disney confermano che, per ottemperare al provvedimento emesso in assenza di contraddittorio tra le parti dal Tribunale di Taranto, ilattualmente intitolata 'Avetrana - Qui non è Hollywood' èto. Le parti non concordano con la decisione del Tribunale (che ha accolto il ricorso d'urgenza presentato dal sindacocittadina pugliese) e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti". Lo comunicano in una nota congiunta i produttoritv sull'omicidio dipresentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il 18 ottobre che doveva essere programmata sulla piattaforma Disney dal 25 ottobre. "Viva sorpresa per la decisione senza precedenti, espressa dal Tribunale di Taranto, di sospensione cautelaremessa in onda'Avetrana - Qui Non è Hollywood', prodotta da Groenlandia e Disney".