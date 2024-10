Devono scontare entrambi due anni di reclusione: finiscono in manette (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo stesso numero di anni da scontare e il trasferimento in carcere nel corso della medesima giornata. Mercoledì 26, due uomini sono stati individuati e condotti all'Arginone dai carabinieri. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNel pomeriggio di mercoledì, durante un servizio di Ferraratoday.it - Devono scontare entrambi due anni di reclusione: finiscono in manette Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo stesso numero didae il trasferimento in carcere nel corso della medesima giornata. Mercoledì 26, due uomini sono stati individuati e condotti all'Arginone dai carabinieri. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNel pomeriggio di mercoledì, durante un servizio di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Deve scontare 4 anni di carcere ma gira in auto - fermato e arrestato - La polizia ha tratto in arresto un cittadino italiano di 52 anni residente a Pescara, poiché destinatario di un ordine di carcerazione. Alle ore 18 di lunedì 21 ottobre, nel corso di un posto di controllo, una pattuglia del reparto prevenzione crimine ha proceduto all’identificazione di una... (Ilpescara.it)

Trovato a Granada - era ricercato dal 2021 : deve scontare 9 anni di carcere - Ricercato in italia dal 2021 per reati contro il patrimonio e la persona, è stato rintracciato e fermato in Spagna. Un altro risultato dell'attività avviata dalla procura di Verona, su impulso del procuratore Raffaele Tito, finalizzata ad affermare il principio della "certezza della pena". ... (Veronasera.it)

Lite con lancio di mobili in zona Piastra : un arrestato. La scoperta : aveva una pena di quasi 10 anni da scontare - Giunti sul posto hanno notato due soggetti intenti a litigare tra di loro, che nonostante la presenza degli operatori della Squadra Volanti, continuavano ad azzuffarsi distruggendo peraltro gli arredi di casa. Tutto è iniziato quando il personale della Polizia di Stato della Questura di Sondrio a seguito di segnalazione al 112 NUE è intervenuto in zona Piastra per una lite. (Ilgiorno.it)