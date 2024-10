Dilei.it - Carmen Russo smentisce il rumor con Stefano de Martino: cosa ha detto

(Di giovedì 24 ottobre 2024), icona senza tempo, ha deciso di affrontare ancora una volta i gossip più insistenti sul suo presunto flirt conDe. Lo ha fatto nello studio di Storie di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta, e l’intervista integrale, che promette rivelazioni senza peli sulla lingua, andrà in onda sabato 26 ottobre su Rai 2. Una conversazione che, promette, faràe, non tanto per i gossip smentiti, quanto per il tono schietto con cuisembra aver scelto di mettere i puntini sulle “i”. I retroscena della crisi (presunta) con Enzo Paolo Turchi Negli ultimi tempi, la partecipazione dial Grande Fratello ha fatto scoppiare un piccolo polverone mediatico. Il marito, Enzo Paolo Turchi, confinato tra i coinquilini della casa più spiata d’Italia, non ha nascosto qualche incertezza, dando l’idea di essere in preda a dubbi irrazionali.