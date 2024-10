Bonus mamme lavoratrici esteso alle partite Iva: chi ne ha diritto e come funziona (Di giovedì 24 ottobre 2024) Novità nella manovra 2025 nel pacchetto famiglia: anche per il prossimo anno è previsto il Bonus per le mamme lavoratrici con due figli, con un reddito fino a 40mila euro. La misura è estesa pure alle autonome. Fanpage.it - Bonus mamme lavoratrici esteso alle partite Iva: chi ne ha diritto e come funziona Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Novità nella manovra 2025 nel pacchetto famiglia: anche per il prossimo anno è previsto ilper lecon due figli, con un reddito fino a 40mila euro. La misura è estesa pureautonome.

Arriva il bonus bebè - stretta sulle detrazioni dei single : tagli per i redditi oltre 75mila euro. Aiuti estesi alle mamme autonome - . . Previsti anche l'estensione alle autonome della detassazione per. Arriva la stretta sulle detrazioni ma solo per i redditi superiori al 75mila euro e con un meccanismo di quoziente familiare a salvaguardia dei nuclei più numerosi anche se facoltosi. La manovra presentata in Parlamento, come ribadito più volte dal governo, guarda dunque alla famiglia e alla natalità a partire dal bonus nuovi nati. (Gazzettadelsud.it)

Bonus mamme confermato ed esteso alle lavoratrici autonome : la novità in legge di Bilancio - L'articolo Bonus mamme confermato ed esteso alle lavoratrici autonome: la novità in legge di Bilancio sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Restano escluse le lavoratici con contratti di lavoro domestico. La legge di Bilancio 2025 approdata alle Camere conferma la misura introdotta lo scorso anno: il bonus mamme. (Orizzontescuola.it)

Bonus bebè di 1000 euro - nido - mamme lavoratrici - congedi : aiuti alle famiglie nella Manovra 2025 - Congedo parentale 80% potenziato dalla Manovra 2025 Con la Manovra 2025, il governo ha rafforzato i congedi parentali per i genitori lavoratori dipendenti, aumentando la durata del congedo pagato all’80% della retribuzione fino a tre mesi. 600 euro annui per le famiglie con ISEE fino a 25. (Leggioggi.it)