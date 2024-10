Beatrice | capelli occhi seni mani Lati B La storia dell' arte scritta con i corpi

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Non siamo in una sala autoptica ma in un libro di. Anzi, sarebbe meglio dire in un atlante, dove il corpo è sezionato pezzo per pezzo, dalla testa ai piedi, daiai calli, con un taglio davvero originale, erudito e divertente. Ben prima rispetto a quando si sono diffuse body art e performance, da secoli, forse dall'inizio dei tempi, pittura e scultura hanno rappresentato la figura umana maschile e femminile variando ogni volta gli ingredienti in modo da farla risultare diversa a secondae epoche, ed è corretta l'affermazione che funziona da indicatore più il nudo'abito. Stefano Causa e Arabella Cifani, entrambi storici, napoletano lui, torinese lei, sono gli autori di Corpo a corpo. Unadalla testa ai piedi, ricco volume illustrato appena uscito per Giunti (pp.