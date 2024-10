Arriva Giuseppe Conte. Il leader M5S in tour sui luoghi della Resistenza (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il leader nazionale del Movimento 5 Stelle, l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, sarà a Cesena domenica prossima nell’ambito del suo tour elettorale nazionale in vista delle regionali. Conte parteciperà alla celebrazione dell’80° della Liberazione con la Camminata storica tra i luoghi della Resistenza alle 11. L’ex presidente del consiglio sarà accompagnato dai rappresentanti istituzionali del Movimento e dai numerosi attivisti dei gruppi territoriali di Cesena, Forlì, Savignano, Rimini e Ravenna. L’itinerario, tra gli altri punti della città, toccherà la Biblioteca Malatestiana dove Conte incontrerà il sindaco Enzo Lattuca el’assessore alla Sostenibilità ambientale e Trasparenza Andrea Bertani. Alle 13. Ilrestodelcarlino.it - Arriva Giuseppe Conte. Il leader M5S in tour sui luoghi della Resistenza Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilnazionale del Movimento 5 Stelle, l’ex presidente del consiglio, sarà a Cesena domenica prossima nell’ambito del suoelettorale nazionale in vista delle regionali.parteciperà alla celebrazione dell’80°Liberazione con la Camminata storica tra ialle 11. L’ex presidente del consiglio sarà accompagnato dai rappresentanti istituzionali del Movimento e dai numerosi attivisti dei gruppi territoriali di Cesena, Forlì, Savignano, Rimini e Ravenna. L’itinerario, tra gli altri punticittà, toccherà la Biblioteca Malatestiana doveincontrerà il sindaco Enzo Lattuca el’assessore alla Sostenibilità ambientale e Trasparenza Andrea Bertani. Alle 13.

