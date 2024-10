Ilgiorno.it - Adulta, italiana, madre e autonoma. L’identikit della donna maltrattata

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Novantaquattro richieste di aiuto nel primo semestre del 2024, in aumento rispetto allo scorso anno (164 in tutto l’anno). Novantaquattro donne maltrattate che hanno contattato il Centro antiviolenza Hara di Rho o Bollate per chiedere aiuto: 54 sono state prese in carico, per 13 di loro è stato avviato un progetto di accoglienza. I numeri sono stati resi noti nel corso dell’assemblea degli aderenti alla rete territoriale antiviolenza “Nemmeno con un fiore“ alla quale, nella stessa occasione, hanno aderito tre nuove realtà: l’associazione “L’ora blu“, la cooperativa sociale “Il grillo parlante“ e l’azienda Sew-Eurodrive. A tracciaredelle persone che si sono rivolte ai centri è Paola Sassi responsabile del progetto.