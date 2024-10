Inter-news.it - Young Boys-Inter, Inzaghi con 7 cambi! Deciso il trio in mezzo – CdS

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Questa sera, match valido per la terza giornata di Champions League. Rispetto alla trasferta di Roma,vara settedall’inizio. La probabile formazione.– Sarà un’nuovamentea quella che questa sera scenderà in campo in Champions League. Proprio come la Stella Rossa, Simoneerà tanti uomini per far fronte ai tanti impegni ravvicinati e per tenere tutti sul pezzo. D’altronde la partita a Berna contro loarriva tre giorni dopo la dura trasferta di Roma e tre giorni prima dell’attesissimo derby d’Italia contro la Juventus, ieri peraltro sconfitta meritatamente in casa dallo Stoccarda. Diversi dunque inprevisti sul sintetico di Berna, campo sicuramente ricco di insidie, come anche confermato dal noto preparatore atletico Tognaccini.