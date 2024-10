Young Boys-Inter, difesa inedita per Inzaghi! Probabile formazione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Young Boys-Inter sarà la terza giornata di questa Champions League: di seguito la Probabile formazione di Simone Inzaghi. LA SFIDA – Young Boys-Inter si disputerà stasera 23 ottobre alle ore 21. I nerazzurri si presenteranno alla sfida con la soddisfazione di aver conseguito i tre punti all’Olimpico contro la Roma. La squadra meneghina ha l’intenzione di bissare il successo ottenuto nella seconda gara di Champions League contro la Stella Rossa, sconfitta con il punteggio di 4-0 grazie a una prestazione maiuscola dell’Intero reparto offensivo nerazzurro. Ora la sfida di Berna per cercare di trovare la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions, così da confermare il proprio buon periodo di forma. Inter-news.it - Young Boys-Inter, difesa inedita per Inzaghi! Probabile formazione Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)sarà la terza giornata di questa Champions League: di seguito ladi Simone. LA SFIDA –si disputerà stasera 23 ottobre alle ore 21. I nerazzurri si presenteranno alla sfida con la soddisfazione di aver conseguito i tre punti all’Olimpico contro la Roma. La squadra meneghina ha l’intenzione di bissare il successo ottenuto nella seconda gara di Champions League contro la Stella Rossa, sconfitta con il punteggio di 4-0 grazie a una prestazione maiuscola dell’o reparto offensivo nerazzurro. Ora la sfida di Berna per cercare di trovare la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions, così da confermare il proprio buon periodo di forma.

