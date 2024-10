Un mister da primato. La gioia di Emery: "Gruppo maturo» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tre partite, tre vittorie e altrettanti clean sheet: terza a pari punti con l’Arsenal in Premier League, l’Aston Villa si prende i tre punti e pure la vetta solitaria di Champions, aspettando le altre sfide. Un piede è già ai playoff, ma il club inglese inizia a sperare al passaggio diretto agli ottavi. Emery si gode risultato e momento e il percorso della squadra: "Quello che mi rende più felice è che la squadra sta diventando sempre più matura sotto ogni aspetto. Abbiamo avuto qualche difficoltà all’inizio, ma i ragazzi sono rimasti compatti, concentrati, hanno saputo soffrire e poi prendere in mano la gara. Siamo sempre stati in controllo, bravi negli uno contro uno a tutto campo. L’Europa è difficile, ma stiamo trovando nuove consapevolezze nei nostri mezzi e nuovi margini di crescita". Sport.quotidiano.net - Un mister da primato. La gioia di Emery: "Gruppo maturo» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tre partite, tre vittorie e altrettanti clean sheet: terza a pari punti con l’Arsenal in Premier League, l’Aston Villa si prende i tre punti e pure la vetta solitaria di Champions, aspettando le altre sfide. Un piede è già ai playoff, ma il club inglese inizia a sperare al passaggio diretto agli ottavi.si gode risultato e momento e il percorso della squadra: "Quello che mi rende più felice è che la squadra sta diventando sempre più matura sotto ogni aspetto. Abbiamo avuto qualche difficoltà all’inizio, ma i ragazzi sono rimasti compatti, concentrati, hanno saputo soffrire e poi prendere in mano la gara. Siamo sempre stati in controllo, bravi negli uno contro uno a tutto campo. L’Europa è difficile, ma stiamo trovando nuove consapevolezze nei nostri mezzi e nuovi margini di crescita".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Padova - mister Andreoletti : «È la vittoria del gruppo e del sacrificio. Questi 3 punti mi entusiasmano» - Il Padova ritrova il successo e spedisce il Vicenza a -5 in classifica. Matteo Andreoletti ha tutti i motivi per essere soddisfatto della gara dei suoi e non lo nasconde nel post partita. Queste le dichiarazioni del tecnico bergamasco: «Sono ... (Padovaoggi.it)

Follonica Gavorrano col Flaminia. Mister Masi vuole i tre punti - La quinta giornata del girone E di Serie D vedrà il Follonica Gavorrano tornare a giocare al Malservisi-Matteini dopo la trasferta di Figline terminata con un pareggio per 1-1. I biancorossoblù cercheranno di ritrovare i tre punti contro il ... (Sport.quotidiano.net)

Mister Salmi soddisfatto : "Potevamo chiuderla prima . Ma sono tre punti preziosi" - Francesco Salmi si gode la terza vittoria nelle prime 4 giornate della sua Cittadella, che per la prima volta in stagione ha anche chiuso la porta inviolata. "E’ stata una vittoria importante – le parole del tecnico – perché in questo girone le ... (Ilrestodelcarlino.it)