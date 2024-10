Gamberorosso.it - Un gruppo di dipendenti apre un bar in Toscana con l'aiuto dell'ex titolare: nasce Bar Quotidiano

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da dietro il banco a titolari. È il percorso di cinquedi TuttoBene, bar pasticceria di Campi Bisenzio, comune di quasi 50mila abitanti pigiato tra Firenze e Prato, che anche quest’anno si è guadagnano nella Guida Bar d’Italia i tre chicchi e tre tazzine. Aveva colpito alla presentazionea guida Marco Pasquini,con Claudio Pecchiolli, che sul palco non è salito da solo: «Vi presento queste ragazze che collaborano con noi da dieci anni – aveva detto – e apriranno un locale con la nostra partecipazione. Sappiamo come può essere difficile ottenere un credito dalle banche e le abbiamo aiutate. Per noi è un modo per dare prospettive aie anche un modo per perpetuare la nostra storia e il nostro sentire». Così, abbiamo voluto conoscerle. Una buona nuova Se c’è una cosa di cui i bar italiani ultimamente scarseggiano sono le buone notizie.