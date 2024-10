Stefano Dal Corso e l’ennesimo tentativo di archiviare il caso (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Procura di Oristano ha ignorato la richiesta di comparare i DNA trovati sul lenzuolo intorno al collo di Stefano Dal Corso con quelli delle persone presenti il giorno della sua morte. Il 9 ottobre è arrivata la seconda richiesta di archiviazione, scatenando nuove polemiche e lasciando irrisolti molti dubbi sulla sua morte L'articolo Stefano Dal Corso e l’ennesimo tentativo di archiviare il caso proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Stefano Dal Corso e l’ennesimo tentativo di archiviare il caso Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Procura di Oristano ha ignorato la richiesta di comparare i DNA trovati sul lenzuolo intorno al collo diDalcon quelli delle persone presenti il giorno della sua morte. Il 9 ottobre è arrivata la seconda richiesta di archiviazione, scatenando nuove polemiche e lasciando irrisolti molti dubbi sulla sua morte L'articoloDaldiilproviene da Il Difforme.

