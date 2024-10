Stasera in tv su Rai 1 il film, in prima visione, tratto da una storia vera: "Sulle ali della speranza" con Dennis Quaid (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La storia è vera. E forse anche questo serve a rendere più emozionante il racconto. Stasera in tv su Rai 1 va in onda i prima visione Sulle ali della speranza (2023). La pellicola di Sean McNamara, con Dennis Quaid per protagonista, è stata dirottata direttamente sulla piattaforma di Prime Video quando la pandemia da Covid-19 ha reso impossibile la sua uscita nei cinema. Come sempre, il film è visibile in streaming anche su RaiPlay. Il film si basa sulla vera storia capitata nel 2009 a Doug White, un passeggero costretto a far atterrare l’aereo King Air 200 su cui viaggiava con la moglie e le figlie. Dopo che il pilota è morto inaspettatamente a metà del volo, senza che vi fosse un copilota a bordo. Amica.it - Stasera in tv su Rai 1 il film, in prima visione, tratto da una storia vera: "Sulle ali della speranza" con Dennis Quaid Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La. E forse anche questo serve a rendere più emozionante il racconto.in tv su Rai 1 va in onda iali(2023). La pellicola di Sean McNamara, conper protagonista, è stata dirottata direttamente sulla piattaforma di Prime Video quando la pandemia da Covid-19 ha reso impossibile la sua uscita nei cinema. Come sempre, ilè visibile in streaming anche su RaiPlay. Ilsi basa sullacapitata nel 2009 a Doug White, un passeggero costretto a far atterrare l’aereo King Air 200 su cui viaggiava con la moglie e le figlie. Dopo che il pilota è morto inaspettatamente a metà del volo, senza che vi fosse un copilota a bordo.

