Santa Marinella, terminata la manutenzione della scuola Pirgus

Santa Marinella, 23 ottobre 2024 – Concluso in questi giorni, nel Comune di Santa Marinella, il primo intervento in materia di edilizia scolastica finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Si tratta del plesso Pirgus-Montefiore, che è stato sottoposto a lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria, che hanno restituito alla città una scuola sicura e perfettamente funzionale ad accogliere alunni e insegnanti. Il cantiere chiuderà in questi giorni. "I lavori alla Pirgus sono terminati e i nostri bambini possono godere di aule ripitturate e accoglienti- ha annunciato il sindaco Pietro Tidei- Il tetto della Pirgus è stato sistemato e non ci sono più infiltrazioni di acqua, come avveniva durante le giornate piovose. Anche lo spazio esterno è stato ripristinato e sono stati ricollocati i giochi nell'area della scuola dell'Infanzia.

