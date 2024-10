Iltempo.it - Sanità, Meloni: "Dopo il covid i disturbi della psiche sono in aumento come le richieste di aiuto"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "Purtroppo, le statistiche ci dicono che iine chein crescita ledi assistenza psicologica. Tendenza che le conseguenzecrisi pandemica hanno accentuato, in particolare nelle fasce più giovanipopolazione. Molte scelte adottate durante la pandemia sirivelate sbagliate e nocive per la salute di bambini e adolescenti e ciò sta rendendo la situazione attuale sempre più preoccupante. Anche per questo, il Governo si è impegnato a rendere strutturale il bonus psicologo, aumentando le risorse a disposizione e alzando a 1500 euro l'importo massimo che un cittadino può richiedere per coprire le spese sostenute".