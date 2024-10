Raffica di furti su auto, i residenti mettono cartelli per i ladri: "Non c'è da rubare" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“Non sappiamo più dove parcheggiare, è un incubo”. Sono esasperati i residenti di San Frediano, da tempo vittime delle continue spaccate ai vetri delle auto. Un fenomeno che si è diffuso a macchia d’olio un po’ in tutta la città ma che Firenzetoday.it - Raffica di furti su auto, i residenti mettono cartelli per i ladri: "Non c'è da rubare" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“Non sappiamo più dove parcheggiare, è un incubo”. Sono esasperati idi San Frediano, da tempo vittime delle continue spaccate ai vetri delle. Un fenomeno che si è diffuso a macchia d’olio un po’ in tutta la città ma che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due titolari di autotrasporti a Vigonza ai domiciliari per incendi dolosi contro residenti - Facebook WhatsApp Twitter Un caso inquietante sta scuotendo la cittadina di Vigonza, in provincia di Padova, dove due titolari di una ditta di autotrasporto sono stati posti agli arresti domiciliari con l’accusa di aver appiccato incendi ... (Gaeta.it)

Carambola tra auto sulla Cassia nord - ferita una donna. Residenti esasperati : "Sembra una pista ma nessuno fa niente" - Carambola sulla Cassia nord a Montefiascone, ferita una donna. L'incidente intorno alle 15 di oggi, venerdì 18 ottobre, nella frazione di Zepponami. Tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento per cause ancora in fase di ... (Viterbotoday.it)

Nigeria - autocisterna si ribalta : residenti escono coi secchi per rubare benzina. Camion esplode : 95 morti - Il grave incidente è avvenuto nel nord della Nigeria, nello Stato di Jigawa. Dopo che il mezzo si è ribaltato nel villaggio di Majiya, i residenti sono usciti per provare a raccogliere il carburante con bidoni e secchi, superando anche lo ... (Fanpage.it)