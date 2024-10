Pattinaggio artistico: è la settimana del Nepela Memorial. Tanti azzurri in lizza, c’è Grassl! (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si intensificano gli impegni nel mondo del Pattinaggio artistico. Proprio nel fine settimana di Skate Canada, seconda tappa del Grand Prix 2024-2025, dall’altra parte del mondo, in Europa, andrà in scena infatti a Bratislava il Nepela Memorial, evento inserito nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series. La competizione accoglierà diversi esponenti della Nazionale italiana, pronti a ritoccare gli ultimi dettagli verso una stagione che sta ormai entrando nel vivo. Tra questi spicca senza dubbio Daniel Grassl che, dopo il Denis Ten Memorial, scenderà di nuovo sul ghiaccio con l’obiettivo di salire di colpi. Con lui ci sarà anche Nikolaj Memola, apparso in buono spolvero in queste prime battute, oltre che Corey Circelli. Buono il contesto competitivo, dove i nostri ragazzi si misureranno senza particolare stress con altri diciassette atleti di fascia media. Oasport.it - Pattinaggio artistico: è la settimana del Nepela Memorial. Tanti azzurri in lizza, c’è Grassl! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si intensificano gli impegni nel mondo del. Proprio nel finedi Skate Canada, seconda tappa del Grand Prix 2024-2025, dall’altra parte del mondo, in Europa, andrà in scena infatti a Bratislava il, evento inserito nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series. La competizione accoglierà diversi esponenti della Nazionale italiana, pronti a ritoccare gli ultimi dettagli verso una stagione che sta ormai entrando nel vivo. Tra questi spicca senza dubbio Danielche, dopo il Denis Ten, scenderà di nuovo sul ghiaccio con l’obiettivo di salire di colpi. Con lui ci sarà anche Nikolaj Memola, apparso in buono spolvero in queste prime battute, oltre che Corey Circelli. Buono il contesto competitivo, dove i nostri ragazzi si misureranno senza particolare stress con altri diciassette atleti di fascia media.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pattinaggio artistico : Gabriele Frangipani a Skate Canada per incidere. L’azzurro può lottare per un piazzamento di lusso - Una bella occasione, da sfruttare fino alla fine. Manca sempre meno all’esordio di Gabriele Frangipani nel circuito ISU Grand Prix 2024/2025 di pattinaggio artistico. L’azzurro sarà della partita in occasione di Skate Canada, secondo appuntamento ... (Oasport.it)

Pattinaggio artistico : Beccari-Guarise rinunciano a Skate Canada. La motivazione - Tegola per l’Italia del pattinaggio artistico. Lucrezia Beccari e Matteo Guarise non saranno della partita a Skate Canada, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 in programma questo fine settimana ad Halifax (Nuova Scozia). Il nome ... (Oasport.it)

Pattinaggio artistico - Skate America 2024 : Ilia Malinin trionfa per la terza volta di fila - Ultima giornata ad Allen, nei pressi di Dallas, per questa edizione di Skate America, primo appuntamento dello ISU Grand Prix 2024. I primi a scendere sul ghiaccio sono stati i protagonisti del singolo maschile, chiamati ad esibirsi a partire dalle ... (Sportface.it)