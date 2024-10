Gaeta.it - Pasquale Serra prosciolto dal tentato omicidio: Petronela Codreanu teme per la sua sicurezza

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso controverso e tragico ha colpito Golfo Aranci, in Sardegna, dove, 60 anni, è statodal giudice per l’accusa dicontro la sua vicina di casa,. Il tribunale di Tempio Pausania ha emesso una sentenza di non luogo a procedere, dichiarandoincapace di stare in giudizio, alimentando la paura e il senso di indella vittima, che ha perso un occhio a causa dell’incidente. L’episodio che ha sconvolto una comunità Il drammatico episodio si è verificato il 2 giugno 2023, al culmine di una violenta lite tra condomini in un complesso di case popolari a Golfo Aranci. Durante il conflitto,ha usato un fucile subacqueo, sparando alla vicinae colpendola in faccia.