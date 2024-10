Parco e centro sportivo si illuminano (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un Parco sempre più accogliente anche in orario serale, un centro sportivo sempre più sostenibile. È il risultato dell’intervento di riqualificazione dell’illuminazione, che ha riguardato il Parco di Villa Sartirana e il centro sportivo “Stefano Borgonovo“. La spesa complessiva è stata di 250mila euro. Nel Parco si è intervenuti per sostituire tutti i punti luce lungo il sentiero interno, comprese le zone con sedute e i punti di ingresso. Al centro sportivo, invece, l’intervento ha interessato anche le torri faro dei campi di calcio. Ora luci a led dappertutto: oltre a consentire risparmi sui consumi e a prevedere minore attività di manutenzione, permetteranno anche di evitare emissioni in atmosfera pari a 12mila tonnellate di anidride carbonica all’anno. Ilgiorno.it - Parco e centro sportivo si illuminano Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Unsempre più accogliente anche in orario serale, unsempre più sostenibile. È il risultato dell’intervento di riqualificazione dell’illuminazione, che ha riguardato ildi Villa Sartirana e il“Stefano Borgonovo“. La spesa complessiva è stata di 250mila euro. Nelsi è intervenuti per sostituire tutti i punti luce lungo il sentiero interno, comprese le zone con sedute e i punti di ingresso. Al, invece, l’intervento ha interessato anche le torri faro dei campi di calcio. Ora luci a led dappertutto: oltre a consentire risparmi sui consumi e a prevedere minore attività di manutenzione, permetteranno anche di evitare emissioni in atmosfera pari a 12mila tonnellate di anidride carbonica all’anno.

