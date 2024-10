Lanazione.it - Niente tartarughine in spiaggia. Aperto il nido all’Onda Marina 2. Presenti gli studenti del liceo

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Anche per quest’anno. Ieri mattina infatti ildi tartarughe presente sulladell’Onda2 è statoper verificarne lo stato visto che il tempo della schiusa era oramai esaurito.per l’occasione i volontari delle associazioni ambientaliste e le classi terze delscientifico Michelangelo di Forte dei Marmi che hanno potuto ascoltare la dottoressa Cecilia Mancusi dell’Arpat in una lezione di biologia. Purtroppo – nonostante le grandi attese – le tartarughe non hanno terminato il loro processo di sviluppo e non sono stati trovati segni vitali provenienti dal. Le uova sono state prelevate per essere portate in laboratorio, saranno oggetto di analisi utili alla ricerca e allo studio della tartaruga Caretta Caretta.