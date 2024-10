Morto in un incidente aereo Chuck Coleman, l’istruttore di volo di Tom Cruise in Top Gun (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Chuck Coleman è Morto in un incidente aereo in New Mexico: era stato pilota e istruttore di volo di Tom Cruise per Top Gun: Maverick. Il ricordo dell'attore Miles Teller: "Persona umile e gentile. Ci siamo sempre sentiti al sicuro sapendo che potevamo contare sulla sua esperienza". Fanpage.it - Morto in un incidente aereo Chuck Coleman, l’istruttore di volo di Tom Cruise in Top Gun Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)in unin New Mexico: era stato pilota e istruttore didi Tomper Top Gun: Maverick. Il ricordo dell'attore Miles Teller: "Persona umile e gentile. Ci siamo sempre sentiti al sicuro sapendo che potevamo contare sulla sua esperienza".

