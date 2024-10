Gaeta.it - Morto annegato nel porticciolo di Este: aperto un fascicolo per istigazione al suicidio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico incidente ha scosso la comunità di, in provincia di Padova, dove una donna di 59 anni ha perso la vita annegando in un laghetto di un circolo sportivo locale. La Procura di Rovigo ha avviato inchiapprofondite sull’accaduto, ipotizzandoal. Fatto noto tramite comunicato della procuratrice della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato, che ha delegato i Carabinieri a condurre le indagini necessarie a far luce sulle circostanze di questa tragedia. L’incidente: una passeggiata che si trasforma in tragedia La donna era stata vista nel laghetto mentre accompagnava il suo cane assieme al compagno. Inizialmente, le circostanze della morte erano state interpretate come un incidente: si supponeva che fosse entrata in acqua nel tentativo di recuperare il cane o che fosse colta da un malore, causando la sua caduta nel lago.