Moda in crisi: primi aiuti: "Ecco la cassa in deroga" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fiato alle aziende. Con la cassa integrazione in deroga. C'è una prima importante risposta alla crisi della Moda che sta interessando tutta la filiera delle pelle. "Ringrazio il ministro Calderone per il risultato raggiunto. Dagli incontri fatti in questi mesi con le associazioni di categoria e i lavoratori erano emerse due questioni fondamentali – spiega il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci –. La prima è la moratoria sui mutui, sulla quale stiamo lavorando e infatti Abi ha già preso un'importante posizione in merito. La seconda era quella sulla cassa integrazione, riguardo la quale mi sono interfacciato personalmente sia con il ministro Calderone che con il ministro Urso, con quest'ultimo abbiamo anche incontrato le associazioni e i sindaci del Comprensorio del Cuoio".

