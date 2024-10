Dailymilan.it - Milan, Rafael Leao divide come sempre. Tutti i voti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), la gara dicontro il Club Brugge ha visto dei pareri contrastanti per quanto riguarda le sue pagelle.Ilha battuto per 3-1 il Club Brugge nella gara valevole per la terza giornata della Champions League, ma ancora una voltaè stato protagonista di una prestazione appena sufficiente che, però, ha diviso i giudizi. Il numero dieci del Diavolo ha, infatti, alternato qualche buono spunto a diversi dribbling non riusciti e alcuni errori in fase di ripiegamento. Il problema dei tiri in porta, poi, persiste. Ecco che allora la sua partita è stata, così, valutata concontrastanti da parte dei maggiori quotidiani italiani. Partiamo, quindi, con il giudizio del Corriere della Sera: “Dopo la panchina punitiva con l’Udinese, mostra meno pause del solito ma gli sprazzi di gioco non sono sufficienti. Sostituito”. VOTO 5.