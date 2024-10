Manovra, medici in sciopero il 20 novembre: “Assunzioni e aumenti solo proclami sensazionalistici” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Legge di bilancio 2025 si sarebbe rivelata "deludente" per i medici e gli infermieri a cui erano state promesse nuove Assunzioni e soprattutto condizioni di lavoro più adeguate. Così i sindacati hanno organizzato 24 ore di sciopero contro "i pochi spiccioli destinati alla sanità pubblica" L'articolo Manovra, medici in sciopero il 20 novembre: “Assunzioni e aumenti solo proclami sensazionalistici” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Manovra, medici in sciopero il 20 novembre: “Assunzioni e aumenti solo proclami sensazionalistici” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Legge di bilancio 2025 si sarebbe rivelata "deludente" per ie gli infermieri a cui erano state promesse nuovee soprattutto condizioni di lavoro più adeguate. Così i sindacati hanno organizzato 24 ore dicontro "i pochi spiccioli destinati alla sanità pubblica" L'articoloinil 20: “” proviene da Il Difforme.

