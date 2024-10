.com - L’IA entra nel mondo della musica: l’ipnotico videoclip generato artificialmente

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel panoramale contemporaneo, l’intelligenza artificiale sta facendo il suo ingresso in modo dirompente, suscitando reazioni contrastanti tra artisti e addetti ai lavori. Il recente debutto del primo videole creato interamente dalsegna un punto di svolta epocale per l’industria discografica, aprendo nuovi orizzonti creativi ma sollevando al contempo interrogativi etici e professionali. “The Hardest Part”: quandoincontra laindie La celebre etichetta indipendente Sub Pop ha recentemente annunciato un progetto rivoluzionario: ilper il singolo “The Hardest Part” dell’artista Washed Out è stato realizzato utilizzando Sora, ilre di video basato su IA sviluppato da OpenAI. Questo esperimento rappresenta la prima collaborazione su larga scala tra un artista di fama, un regista e un’intelligenza artificiale nel campo dei videoli.