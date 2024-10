Jessica asfalta Shaila e fa una rivelazione a Javier: “Cosa diceva” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I gieffini hanno scoperto che Shaila Gatta ha mentito a tutti, l’ex velina infatti da settimane nega di essersi baciata con Javier Martinez. Il pallavolista argentino lunedì notte ha rivelato ai compagni che sotto le coperte la ballerina si è lasciata andare fin dai primi giorni e che è per questo motivo che lui ha preso malissimo il palo durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Sono molti i concorrenti che in queste ore hanno criticato duramente Shaila, in particolare Jessica Morlacchi, che oltre ad aver fatto una divertentissima imitazione della coinquilina, ha anche rivelato a Javier che la ragazza ha parlato di alcune sue doti Siffrediane. Jessica Morlacchi su Shaila: “Lei punta a fare natale a Cortina”. “Quando io le ho chiesto del bacio lei ha negato tutto. Io le ho detto ‘ma questo bacio quando ve lo date?’. Biccy.it - Jessica asfalta Shaila e fa una rivelazione a Javier: “Cosa diceva” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I gieffini hanno scoperto cheGatta ha mentito a tutti, l’ex velina infatti da settimane nega di essersi baciata conMartinez. Il pallavolista argentino lunedì notte ha rivelato ai compagni che sotto le coperte la ballerina si è lasciata andare fin dai primi giorni e che è per questo motivo che lui ha preso malissimo il palo durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Sono molti i concorrenti che in queste ore hanno criticato duramente, in particolareMorlacchi, che oltre ad aver fatto una divertentissima imitazione della coinquilina, ha anche rivelato ache la ragazza ha parlato di alcune sue doti Siffrediane.Morlacchi su: “Lei punta a fare natale a Cortina”. “Quando io le ho chiesto del bacio lei ha negato tutto. Io le ho detto ‘ma questo bacio quando ve lo date?’.

