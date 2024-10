Grande Fratello, Shaila e Lorenzo sempre più vicini: "Lui mi fa sentire una 16enne..." [VIDEO] (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, complice la loro permanenza al Grande Hermano lontano dagli altri inquilini del Grande Fratello, sono sempre più vicini. L'ex velina ha confessato che per lui ha sempre provato una trasporto diverso e che si è imposta di farsi piacere Javier. Comingsoon.it - Grande Fratello, Shaila e Lorenzo sempre più vicini: "Lui mi fa sentire una 16enne..." [VIDEO] Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)Gatta eSpolverato, complice la loro permanenza alHermano lontano dagli altri inquilini del, sonopiù. L'ex velina ha confessato che per lui haprovato una trasporto diverso e che si è imposta di farsi piacere Javier.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come Moncler - A$AP Rocky e Rick Owens hanno organizzato il più grande fashion party di sempre - Sabato sera, Moncler ha portato a Shanghai un atto spettacolare e audace di fashiontainment. In un ex cantiere navale a breve distanza dal famoso skyline della metropoli cinese, il marchio italiano di abbigliamento ha eretto la City of Genius, una ... (Gqitalia.it)

Sempre più Sinner : vince il Six Kings Slam e 6 milioni di euro - è il più grande - Jannik Sinner sempre più nella storia del tennis: vince anche il Six Kings Slam e incassa sei milioni di euro. Il 23enne altoatesino, numero uno del mondo, si impone nella ricca esibizione di Riad, superando il 21enne spagnolo Carlos Alcaraz, ... (Lidentita.it)

La dittatura della Corea del Nord. Una grande caserma - sempre più lontana da Seul - amica di Putin - Si sono imbufaliti per i volantini contro il regime che i droni leggeri di Seul hanno fatto piovere sulle città nord coreane e, per risposta, oltre al consueto scarico di immondizia con centinaia di palloni aerostatici verso la Corea del Sud, hanno ... (Nuovasocieta.it)