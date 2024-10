Lanazione.it - Gestione e Controllo dell’Ambiente, aperte le iscrizioni al master Geca della Sant'Anna

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa, 23 ottobre 2024 - Sonofino a mercoledì 20 novembre leper partecipare alla nuova edizione deluniversitario di secondo livello in), promosso dalla Scuola Superioredi Pisa e diretto da Marco Frey, professore ordinario, coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare in Sostenibilità e Clima. Il corso di alta formazione, nato quasi 30 anni fa, da sempre in continua evoluzione, forma esperti e manager nel settoresostenibilità ambientale e dell’economia circolare, attraverso un continuo aggiornamento dei suoi insegnamenti.