Festa privata sul fiume Sillaro a Imola, accertamenti sugli organizzatori

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Non è ancora finita la vicenda delladi sabato sera, interrotta dai carabinieri perché svoltasi in un casolare in prossimità del, in stato di piena durante l’allerta meteo. Sono infatti in corso, da parte dell’Arma dei carabinieri di, deglicirca le responsabilità deglie dei partecipanti dell’evento. Nello specifico, si sta cercando di ricostruire quanti fossero con esattezza i partecipanti, quanti i minori coinvolti e se sussistano ulteriori violazioni. Gli schiamazzi dei giovani, la musica e le luci, provenienti da casolare privato vicino al ponte che collega Castel Guelfo e, avevano infatti allertato i militari che erano immediatamente intervenuti per capire cosa stesse succedendo.