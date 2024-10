Esplosione alla Toyota Material Handling a Bologna, un morto e tre feriti di cui uno grave - VIDEO (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Esplosione nello stabilimento della Toyota Material Handling di Bologna, il bilancio per il momento é di un morto e tre feriti. Uno di questi sarebbe grave. Sul posto stanno arrivando molte squadre dei vigili del fuoco. (VIDEO Corriere) Ilgiornaleditalia.it - Esplosione alla Toyota Material Handling a Bologna, un morto e tre feriti di cui uno grave - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)nello stabilimento delladi, il bilancio per il momento é di une tre. Uno di questi sarebbe. Sul posto stanno arrivando molte squadre dei vigili del fuoco. (Corriere)

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il video dell'esplosione alla fabbrica Toyota di Bargellino - Una violenta esplosione si è verificata verso le 17.20 in uno stabilimento in via Persicetana Vecchia, zona Borgo Panigale a Bologna. Si tratta di un… Leggi ... (informazione.it)

Strade chiuse e traffico in tilt dopo l’esplosione a Bologna: ecco dove - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Bologna, esplosione in capannone Toyota: un morto e 3 feriti - (LaPresse) È di un morto e tre feriti il primo bilancio di una forte esplosione che ha interessato il capannone di Toyota Material Handling nella struttura di via Persicetana Vecchia in zona Borgo Pan ... (video.corriere.it)