Sport.quotidiano.net - Emergenza alluvione, rinviata Fortitudo-Avellino del 27 ottobre

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bologna, 232024 – Non si gioca. È ufficiale: il confronto in programma domenica prossima alle 18 al PalaDozza, tra la formazione di Devis Cagnardi e i lupi irpini, è stato rimandato. Il PalaDozza ospita le colonne mobili di protezione civile delle Regioni Campania e Veneto, la colonna nazionale Croce rossa Italia e l’associazione nazionale Misericordia, che stanno lavorando in città per fornire il proprio sostegno in seguito all’. Per questo motivo, l’amministrazione comunale di Bologna ha richiesto che tutte le attività previste nella struttura siano sospese fino a cessata. La partita, così, di domenica cone, di conseguenza, la celebrazione con il ritiro della maglia di Ruben Douglas, sono state rinviate a data da destinarsi.