Elvira svela un aneddoto antipatico su Ariana Grande, lei risponde (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ariana Grande è una diva? Questo è quello che ha fatto intendere Elvira nel corso di una sua ospitata raccontando proprio un aneddoto antipatico sulla cantante. Il fatto risalirebbe a ben sette anni fa (Elvira come Ilary Blasi, cova rancore per anni) quando Ariana Grande si sarebbe rifiutata di fare una foto con lei. “Ariana Grande è venuta a un mio spettacolo e ha portato 20 ospiti. Dopo è tornata nel backstage e mi ha chiesto se potevo fare delle foto con tutti i suoi amici e parenti che aveva portato. Ho fatto una foto con ognuno di loro, ho firmato autografi per ognuno di loro. Poi le ho detto, ‘Possiamo fare una foto insieme?’ E lei mi ha risposto, ‘No, non lo faccio’. Ci sono rimasta male”. Un’accusa immediatamente rispedita al mittente. Biccy.it - Elvira svela un aneddoto antipatico su Ariana Grande, lei risponde Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)è una diva? Questo è quello che ha fatto intenderenel corso di una sua ospitata raccontando proprio unsulla cantante. Il fatto risalirebbe a ben sette anni fa (come Ilary Blasi, cova rancore per anni) quandosi sarebbe rifiutata di fare una foto con lei. “è venuta a un mio spettacolo e ha portato 20 ospiti. Dopo è tornata nel backstage e mi ha chiesto se potevo fare delle foto con tutti i suoi amici e parenti che aveva portato. Ho fatto una foto con ognuno di loro, ho firmato autografi per ognuno di loro. Poi le ho detto, ‘Possiamo fare una foto insieme?’ E lei mi ha risposto, ‘No, non lo faccio’. Ci sono rimasta male”. Un’accusa immediatamente rispedita al mittente.

